Банковские комиссии за льготную ипотеку предложили запретить

Банкам предложили запретить взимать дополнительные комиссии за выдачу льготной ипотеки. О разработке соответствующего законопроекта 15 апреля сообщил в соцсетях член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.
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