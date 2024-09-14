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Солдаты ВСУ изнасиловали и убили жительницу Курской области - беженцы

Солдаты ВСУ изнасиловали и убили жительницу Курской области - беженцы

Выяснилось, как боевики обошлись с женщиной из Курской области, узнав, что её сын военнослужащий.Всё более страшные истории рассказывают беженцы - жители Курской области, выбравшиеся из мест, куда нагрянули боевики ВСУ.

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