Сумма средней покупки этим летом выросла на четверть

Средняя сумма одной покупки в магазинах в стране составила 1,7 тыс. руб. в июне-августе этого года, что на 25% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на банк «Русский стандарт».
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