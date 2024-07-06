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Во время бури в Подмосковье дерево насмерть придавило мужчину

Во время бури в Подмосковье дерево насмерть придавило мужчину

Тело нашли в лесополосе Домодедовского округа.В лесополосе в районе Дачной улицы деревни Проводы Домодедовского округа Подмосковья нашли тело мужчины, которого придавило деревом во время вчерашней бури в Подмосковье.

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