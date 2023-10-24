Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Кем   Вы будете  заниматься?  Олёша  Навальный  присел на  20 лет.  Гудков в Лондоне, Рыжков  в  Германии.  Удальцов ...Старые песни, да ...
  • Юрий Золотарев
    ШКИПЕР - СУПЕР!!!Старые песни, да ...
  • Юрий Золотарев
    "Я! ТЫ! ОН! ОНА!..." Прекрасно схвачено!Старые песни, да ...

Что ещё государство может сделать для ветеранов и членов их семей

Что ещё государство может сделать для ветеранов и членов их семей

Постоянный читатель моего блога Глеб предлагает 15 новых мер поддержки ветеранов боевых действий. Некоторые пункты из перечня я бы вычеркнул, но некоторые другие идеи явно хороши, их следовало бы, пожалуй, реализовать прямо сейчас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх