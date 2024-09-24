Как выбрать серверы и СХД: виды, особенности и сферы применения Юлия СоколоваСовременные компании сталкиваются с необходимостью эффективного хранения и обработки данных, что делает выбор серверов и систем хранения данных (СХД) важной задачей для любого бизнеса.