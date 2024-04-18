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Премьер Молдавии Речан: я румын и говорю по-румынски

Премьер Молдавии Речан: я румын и говорю по-румынски

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан, родившийся в Молдавской ССР, заявил, что считает себя румыном. Об этом он сказал в интервью телеканалу Jurnal TV, отвечая на вопрос, кем запишет себя в ходе переписи населения.

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Бендер Задунайский
Одним словом , румын !
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Бендер Задунайский
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18 час.

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