Валерия впервые встретилась с новорожденным внуком — трогательные кадры

Певицу удивило, насколько маленьким родился Мирон. Статьи по теме: Валерия заговорила о разводе с мужем — «новогодний подарок» Валерия пошла на поводу у беременной невестки — на внука денег не жалко Певица Валерия — впервые о рождении внука: «У нас счастье до небес!» .