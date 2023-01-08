Суд арестовал 30 участников беспорядков в Бразилии, еще 150 задержаны

Depositphotos Судья верховного суда Бразилии постановил арестовать 30 участников беспорядков в столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару временно захватили здания конгресса, а также верховного суда и дворец Планалту, сообщил портал G1.
Depositphotos Судья верховного суда Бразилии постановил арестовать 30 участников беспорядков в столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару временно захватили здания конгресса, а также верховного суда и дворец Планалту, сообщил портал G1.
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