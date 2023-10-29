Игра окончена: Россия взяла в тиски диаспоры, подстрекающие к беззаконию Идея ликвидации диаспор в России стала объектом долгих обсуждений как на различных уровнях власти, так и среди общественности.
Россия берёт в тиски диаспоры, подстрекающие к беззаконию
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https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43923399276/Devushka-s-rebenkom-sdelala-zamechanie-tadzhiku-za-kurenie-na-os?utm_referrer=mirtesen.ru
Девушка с ребенком сделала замечание таджику за курение на остановке, тот применил оружие - ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ - 29 октября - 43923399276
ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ - МирТесен
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2 д.
Н
Николай
Диаспоры - ОПГ!!!
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10 час.
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