Экономист Сакс: для мира на Украине нужно признать новые регионы России

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что для достижения важного для всего мира соглашения между Россией и США в связи с конфликтом на Украине следует, в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и признать новые российские регионы.
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