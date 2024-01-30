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В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО

В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО

Рабочая группа по специальной военной операции вместе с сенаторами и депутатами Государственной Думы внесла на рассмотрение законопроект, защищающий интересы гражданских жен погибших и пропавших без вести участников операции.

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