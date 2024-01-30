В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО

Рабочая группа по специальной военной операции вместе с сенаторами и депутатами Государственной Думы внесла на рассмотрение законопроект, защищающий интересы гражданских жен погибших и пропавших без вести участников операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии