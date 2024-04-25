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Специалисты взрывают лед и устраняют "заторы" на реках Поморья

Специалисты взрывают лед и устраняют "заторы" на реках Поморья

В Архангельской области продолжают греметь взрывы на водоёмах. Рассказываем, что происходит.Ледоход на реках Поморья приближается, и специалисты центра гражданской защиты Архангельской области принимают проактивные меры для обеспечения безопасности.

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