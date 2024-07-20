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Ход Камалой: кампания по выпихиванию Байдена из предвыборной гонки стала уже неприличной

Ход Камалой: кампания по выпихиванию Байдена из предвыборной гонки стала уже неприличной

Не дожидаясь, пока ушедший на самоизоляцию из-за ковида президент Джо Байден созреет до дачи согласия на своей снятие с предвыборной гонки, сторонники вице-президента Камалы Харрис из числа демократов начали привлекать доноров-демократов для оказания ей финансовой поддержки на случай снятия президента Джо Байдена из гонки в 2024 году.

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