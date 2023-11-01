День мёртвых и фаршированных яиц: какой праздник сегодня, 2 ноября, отмечают в России и мире Анна ФедороваСледующий четверг станет поводом для отмечания множества необычных праздников по всему миру.
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