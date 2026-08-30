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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерер о прогрессе Ходара: «Пару месяцев назад я бы такого не предположил. Это что-то невероятное»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал, за какими игроками ему интересно наблюдать – помимо Карлоса Алькараса и Янника Синнера .

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