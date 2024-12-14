Отреставрированный шедевр Ильи Репина возвращается в Третьяковскую галерею

Знаменитая картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», более известная широкой публике как «Иван Грозный убивает своего сына», возвращается в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после продолжительного периода реставрации.
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