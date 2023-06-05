Китай немного плюнул Штатам в лицо. Штаты немного утерлись

Отказав Вашингтону во встрече министров обороны, Пекин поднял ставки Светлана Гомзикова На фото: министр обороны США Ллойд Остин (Фото: dpa/picture-alliance/TASS) Материал комментируют: Константин Блохин Китай сказал официальное «нет» на просьбу США о встрече министров обороны двух стран на полях ежегодного форума по безопасности в Сингапуре.