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Китай немного плюнул Штатам в лицо. Штаты немного утерлись

Китай немного плюнул Штатам в лицо. Штаты немного утерлись

Отказав Вашингтону во встрече министров обороны, Пекин поднял ставки Светлана Гомзикова На фото: министр обороны США Ллойд Остин (Фото: dpa/picture-alliance/TASS) Материал комментируют: Константин Блохин Китай сказал официальное «нет» на просьбу США о встрече министров обороны двух стран на полях ежегодного форума по безопасности в Сингапуре.

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