«Реал» хочет подписать Салиба в 2026-м или в 2027-м – свободным агентом (Relevo)

Мадридцы надеются либо купить 23-летнего центрального защитника «Арсенала» и сборной Франции летом 2026 года по сходной цене, либо заполучить его бесплатно в июне 2027-го, когда он может стать свободным агентом, сообщает Relevo.
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