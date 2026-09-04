Пегула впервые выиграла матч на US Open, уступая 0:1 по сетам

Джессика Пегула обыграла Лейлу Фернандес в третьем круге US Open – 1:6, 6:4, 6:3. Американка впервые выиграла матч на этом турнире, уступая 0:1 по сетам В целом 32-летняя Пегула пятый год подряд вышла во вторую неделю US Open.