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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула впервые выиграла матч на US Open, уступая 0:1 по сетам

Джессика Пегула обыграла Лейлу Фернандес в третьем круге US Open – 1:6, 6:4, 6:3. Американка впервые выиграла матч на этом турнире, уступая 0:1 по сетам В целом 32-летняя Пегула пятый год подряд вышла во вторую неделю US Open.

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