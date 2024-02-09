Российский Юридический Портал Многие говорят, что все разгоняют новости и статьи про мигрантов.
Не зарастет народная тропа мигрантов в силовики! Мигранты в силовых ведомствах и почему так стало в стоящее время
Комментарии
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Валерий Кривошеев
Мигрант не может работать в МВД. В госструктурах могут работать только граждане России. Если каким-то выходцам из соседних государств, дали Российское гражданство незаконно, то это проблема не с мигрантами, а с нашими госструктурами. Хватит уже хайпиться на слове "мигрант".
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4 час.
Betahon
Надо вернуться к советской проверенной системе подбора кадров в силовые ведомства: проверка до третьего колена, к/м по м/ж, м/у, м/р, в быту и СП. Теперь проверку по ст.5 заменить на "мигрант"!
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1 час.
Татьянка Яцук
а лучше вообще никак!!! Не место им там, иначе представьте, что будет происходить, и кого они будут защищать от своих же преступников- нас с вами?...очень сомневаюсь!
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1 час.
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