Не зарастет народная тропа мигрантов в силовики! Мигранты в силовых ведомствах и почему так стало в стоящее время

Валерий Кривошеев Мигрант не может работать в МВД. В госструктурах могут работать только граждане России. Если каким-то выходцам из соседних государств, дали Российское гражданство незаконно, то это проблема не с мигрантами, а с нашими госструктурами. Хватит уже хайпиться на слове "мигрант".

Betahon Надо вернуться к советской проверенной системе подбора кадров в силовые ведомства: проверка до третьего колена, к/м по м/ж, м/у, м/р, в быту и СП. Теперь проверку по ст.5 заменить на "мигрант"!