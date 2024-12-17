Reuters: За убийством генерала Кириллова стоят спецслужбы Украины

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов был подорван в результате операции спецслужб Украины, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник.
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