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На ВДНХ состоялась премьера спектакля «Мир на двоих»

На ВДНХ состоялась премьера спектакля «Мир на двоих»

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ недавно состоялась премьера спектакля «Мир на двоих» от Конного театра Кремлевской школы верховой езды, взявшего за основу стихотворение Дмитрия Беседы, сообщает «Российская газета».

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