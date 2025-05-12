КНР и США договорились создать механизм торгово-экономических консультаций

Вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент достигли соглашения о создании механизма торгово-экономических консультаций по итогам своих переговоров в Швейцарии, сообщает китайское агентство «Синьхуа».
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