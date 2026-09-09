Сергей Собянин рассказал о патриотическом воспитании молодежи в Москве

Президиум Правительства Москвы обсудил доклад заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, посвященный организации патриотического воспитания молодежи как неотъемлемой составляющей учебно-воспитательного процесса .
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