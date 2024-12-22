С 2025 года украинцы будут платить 7 евро, чтобы въезжать в Европу

Весной 2025 года ЕС планирует ввести новую систему контроля на пропускных пунктах. Все граждане стран, которые не являются членами Европейского Союза, должны будут оформить разрешение и оплатить государственный сбор для пересечения границы стран-членов ЕС и Шенгенской зоны.
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