Для двух зимних переправ через Обское водохранилище ищут подрядчиков

Контракты рассчитаны на 2026–2027 годы и предусматривают два этапа. Первый охватывает полный цикл работ: восстановление и закрепление оси трассы, подготовительные мероприятия, строительство и обустройство переправы, организацию безопасности движения, эксплуатацию, а также демонтаж элементов обустройства.