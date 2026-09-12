Для двух зимних переправ через Обское водохранилище ищут подрядчиков

Контракты рассчитаны на 2026–2027 годы и предусматривают два этапа. Первый охватывает полный цикл работ: восстановление и закрепление оси трассы, подготовительные мероприятия, строительство и обустройство переправы, организацию безопасности движения, эксплуатацию, а также демонтаж элементов обустройства.
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