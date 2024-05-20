Один Человек с ТОЙ стороны ЛБС недавно написал: «Я боюсь сдохнуть среди чужих, за чужих, и врагом для своих.
Они там есть: Свой среди чужих
Комментарии
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alik3456 Джексон
Открытки присылают С Днём Победы.
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13 час.
alik3456 Джексон
Одна минуты рекламы на центральных каналах сколько стоит? Половина детей можно вылечить
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13 час.
Александр Денисов
Вот такие, типа русские, и просрали ту Украину, что была, ну а теперь да, они идут в издержки... А все потому, что имели еще и заднюю мысль, а вдруг и взаправду будут "молочные реки, кисельные берега", безвиз и пенсия как у бюргеров...
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2 час.
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