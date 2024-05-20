Они там есть: Свой среди чужих

Александр Денисов

Вот такие, типа русские, и просрали ту Украину, что была, ну а теперь да, они идут в издержки... А все потому, что имели еще и заднюю мысль, а вдруг и взаправду будут "молочные реки, кисельные берега", безвиз и пенсия как у бюргеров...