Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Они там есть: Свой среди чужих

Они там есть: Свой среди чужих

Один Человек с ТОЙ стороны ЛБС недавно написал: «Я боюсь сдохнуть среди чужих, за чужих, и врагом для своих.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Открытки присылают С Днём Победы.
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13 час.
alik3456 Джексон
Одна минуты рекламы на центральных каналах сколько стоит? Половина детей можно вылечить
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13 час.
Александр Денисов
Вот такие, типа русские, и просрали ту Украину, что была, ну а теперь да, они идут в издержки... А все потому, что имели еще и заднюю мысль, а вдруг и взаправду будут &quot;молочные реки, кисельные берега&quot;, безвиз и пенсия как у бюргеров...
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2 час.

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