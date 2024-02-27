Советник Саркози Кларсфельд осудил снос памятников на Украине

Французский правозащитник, занимавший должность советника бывшего президента Николя Саркози, Арно Кларсфельд заявил в соцсети X, что молчание европейских стран о сносе советских памятников и переименовании проспектов в честь националистов на Украине является противоречивым.
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