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В Самаре задержан бывший глава управления Росимущества Кинжабаев

В Самаре задержан бывший глава управления Росимущества Кинжабаев

В Самаре задержали бывшего руководителя Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева.

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