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«Наш дракончик не выдержал»: ставшая мамой в четвертый раз Костенко оконфузилась на публике

«Наш дракончик не выдержал»: ставшая мамой в четвертый раз Костенко оконфузилась на публике

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов всегда мечтали о большой семье. После развода с Ольгой Бузовой футболист недолго искал свое счастье: за пять лет брака с моделью спортсмен успел четырежды стать отцом — его старшей дочери Милане пять лет, Еве — четыре, старший из двух сыновей Алексей отпраздновал двухлетие в октябре прошлого года, а две недели назад у пары родился еще один сын.

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