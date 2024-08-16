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Автокриминалист Шелков: у россиян начали отнимать машины номинальные посредники

Автокриминалист Шелков: у россиян начали отнимать машины номинальные посредники

Посредники, на имя которых проводилось промежуточное оформление автомобилей при поставке из-за границы и их таможенная очистка, начали предъявлять свои права на машины и требовать их изъятия у конечных покупателей.

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