Рецепт нежнейших печеночных оладушек с кабачком

Это вкуснее, чем жареная печенка фото: Shutterstock/Fotodom.ruМногие педиатры и нутрициологb рекомендуют регулярно давать детям печень любого животного, так как в ней много полезных микроэлементов: витамины А, B3, железо.
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