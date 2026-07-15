Захарова сравнила «коалицию желающих» с библейскими Содомом и Гоморрой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела параллель между организованным в понедельник в Париже «коалицией желающих», которая обсуждает поддержку Киева, и библейскими городами Содомом и Гоморрой.
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