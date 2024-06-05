Временные ограничения для движения транспорта в Самаре из-за ремонта дорог

В Самаре продолжается ремонт дорог, что приводит к ограничению движения на некоторых участках. Так, с 4 по 7 июня на Смышляевском шоссе будет ограничено движение транспорта из-за работ на железной дороге.
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