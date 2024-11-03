Расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, технике и живой силе противника в зоне проведения СВО.
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