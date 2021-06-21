Венесуэла – Эквадор. Видео голов и обзор матча

Венесуэла и Эквадор не выявили победителя в матче 3-го тура Кубка Америки (2:2). Счет в матче был открыт на 39-й минуте, нападающий «Сантос Лагуны» Айртон Пресьядо красивым ударом из пределов штрафной пробил точно низом по центру ворот — 1:0.