НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крым Оперативный

3 подписчика

⚡️Информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре подтвердил губернатор

⚡️Информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре подтвердил губернатор

⚡️Информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре подтвердил губернатор Вениамин Кондратьев. "Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полёта 15 декабря", заявил Кондратьев SHOT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх