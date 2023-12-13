⚡️Информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре подтвердил губернатор Вениамин Кондратьев. "Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полёта 15 декабря", заявил Кондратьев SHOT.
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