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Хитрая спецоперация руководства ДУМ и Совета улемов при нем...

Хитрая спецоперация руководства ДУМ и Совета улемов при нем...

История с подрывными действиями ДУМ РФ продолжается и даже получает новое - не сказать, что неожиданное, но все же развитие.

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Комментарии
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НR
Надежда Rudi
Раз ему позволили у нас жить и работать, значит слуга нашего государства. Его не трогают, не проверяют, значит властям все нравится.
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Может не всю цепочку выявили. Хотя.скорее, держат как приманку, для ловли на него всякой мелочи. Этого уберешь - мелочи не будет, работы не будет, зарплаты упадут.
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3 час.
Андрей Павлов
&quot;ДУМ - это чуть ли не «часть власти». Аляутдинов хвастается, что они очень влиятельны...&quot;. То есть у нас, оказывается, кроме стандартных ветвей - законодательной, исполнительной и судебной - есть еще и ДУМ. Власть это съела и не поморщилась даже. Значит ДУМ действительно &quot;очень влиятелен&quot;. &quot;Внимание вопрос&quot;: у нас президент есть? Или не царское это дело - на какой-то ДУМ царственное внимание обращать? А что людишки волнуются, так они по любому поводу волнуются.
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1 час.

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