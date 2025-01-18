Хитрая спецоперация руководства ДУМ и Совета улемов при нем...

Раз ему позволили у нас жить и работать, значит слуга нашего государства. Его не трогают, не проверяют, значит властям все нравится.

Может не всю цепочку выявили. Хотя.скорее, держат как приманку, для ловли на него всякой мелочи. Этого уберешь - мелочи не будет, работы не будет, зарплаты упадут.

Андрей Павлов

"ДУМ - это чуть ли не «часть власти». Аляутдинов хвастается, что они очень влиятельны...". То есть у нас, оказывается, кроме стандартных ветвей - законодательной, исполнительной и судебной - есть еще и ДУМ. Власть это съела и не поморщилась даже. Значит ДУМ действительно "очень влиятелен". "Внимание вопрос": у нас президент есть? Или не царское это дело - на какой-то ДУМ царственное внимание обращать? А что людишки волнуются, так они по любому поводу волнуются.