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Трамп пообещал прекратить «вторжение» мигрантов через границу сразу после инаугурации

Трамп пообещал прекратить «вторжение» мигрантов через границу сразу после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация незамедлительно начнет решать проблему незаконной миграции, пообещав остановить «вторжение через границу» с Мексикой уже к вечеру 20 января.

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