Трамп пообещал прекратить «вторжение» мигрантов через границу сразу после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация незамедлительно начнет решать проблему незаконной миграции, пообещав остановить «вторжение через границу» с Мексикой уже к вечеру 20 января.
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