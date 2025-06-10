Яков Кедми: Если Россия войдёт в Одесскую область — это практически смертный приговор независимой Украине

Чем менее дееспособным будет украинское государство — тем меньше будет соблазна у врагов России использовать украинскую территорию против России Михаил Зубов На фото: бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», политик и политолог Яков Кедми (Фото: Михаил Почуев/ТАСС) Материал комментируют: Яков Кедми После терактов в Брянской и Курской областях и заявлений, которые сделали Владимир Путин и Зеленский, стало очевидно, что переговоров на высшем уровне между Россией и Украиной не предвидится, а СВО будет продолжаться.