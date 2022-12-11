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Вылегжанин о пикировке между Большуновым и Устюговым: «Это хорошо, поднялся интерес. Сейчас будете активно писать про лыжные гонки»

Трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин высказался о пикировке между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

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