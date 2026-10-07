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Спорт Уик-Энд

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Неужели нападающий «Зенита» Аугусто безнадежен? А пустой год Малкома забыли?

Неужели нападающий «Зенита» Аугусто безнадежен? А пустой год Малкома забыли?

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением насчет игры нападающего питерской команды Фелипе Аугусто.

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