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Какой рост был у Геракла и богов Древней Греции: расчеты Пифагора и древние источники

Какой рост был у Геракла и богов Древней Греции: расчеты Пифагора и древние источники

Древние греки наделяли своих богов и героев вполне конкретными физическими параметрами. В их представлении бессмертные олимпийцы и полубоги не были бестелесными духами — они обладали физической формой, величина которой напрямую отражала их статус, силу и власть.

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Вадим Скоробогатов
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