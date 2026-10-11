Смотрите программу «Смыслы» на телеканале «Крым 24» в 20:00. Обсудим темы ⬇️ 🏠 Управдом – друг человека? Почему частные коммунальные проблемы крымчан обсуждают в Совмине? ⚖️ Цена предательства: какие сроки получили организаторы и исполнители диверсий в Крыму? 🏞️ Побег из города: сколько готовы платить туристы за уединённый отдых? Смотрите трансляцию: 👉 на нашем сайте 💙 ВКонтакте 📺 📹 Не грузит видео? Смотрите «Крым 24» в MAX тест тест.