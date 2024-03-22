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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коньков об усилении тренерского штаба СКА: «Скотти Боумэну надо позвонить, наверное. Шутка, конечно. На переправе коней менять не стоит»

Клуб из Санкт-Петербурга проигрывает «Автомобилисту» (0-3) в серии второго раунда Кубка Гагарина.  «Конечно, сейчас кого-то хвалить или наоборот ругать нет никакого смысла, потому что серия идет до 4 побед.

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