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Царьград

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BMW сбил женщину на тротуаре в центре Петербурга

BMW сбил женщину на тротуаре в центре Петербурга

Утром 13 октября на пересечении Садовой и Гороховой улиц столкнулись BMW и Ford, после чего одну из машин отбросило на тротуар, где травму ноги получила женщина-пешеход.

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