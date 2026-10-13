BMW сбил женщину на тротуаре в центре Петербурга

Утром 13 октября на пересечении Садовой и Гороховой улиц столкнулись BMW и Ford, после чего одну из машин отбросило на тротуар, где травму ноги получила женщина-пешеход.
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