Фокус.ua: ВСУ понесли большие потери из-за халатности командиров

Удар по Полтаве: кто ответит за гибель почти 50 военных и халатность командиров ВСУ, — эксперты © AP Photo / Evgeniy Maloletka Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Постоянные потери ВСУ ничему не учат их командиров, пишет "Фокус".