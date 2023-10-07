В NASA назвали возможным участие в российско-китайском лунном проекте

Менеджер по стратегическим коммуникациям проекта окололунной станции Национального управления Соединенных Штатов Америки по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Gateway Тиффани Трэвис сообщила о возможности участия агентства в проекте строительства Международной научной лунной станции (МНЛС) РФ и КНР.