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В NASA назвали возможным участие в российско-китайском лунном проекте

В NASA назвали возможным участие в российско-китайском лунном проекте

Менеджер по стратегическим коммуникациям проекта окололунной станции Национального управления Соединенных Штатов Америки по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Gateway Тиффани Трэвис сообщила о возможности участия агентства в проекте строительства Международной научной лунной станции (МНЛС) РФ и КНР.

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