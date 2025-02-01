В это же время в Центре молодёжи стартовал шахматный турнир, посвящённый Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
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В это же время в Центре молодёжи стартовал шахматный турнир, посвящённый Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.